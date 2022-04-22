Nallıhan'da traktör devrildi: 1 ölü

NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir traktör'ün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Ankara'nın Nallıhan ilçesi Uluhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Yücel (48) kontrölündeki 25 KC 343 plakalı traktör devrildi. Kazada ise traktörün altında kalan Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa