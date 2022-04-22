Nallıhan'da traktör devrildi: 1 ölü - Haberler

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Nallıhan'da traktör devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Nallıhan'da traktör devrildi: 1 ölü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir traktör'ün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir traktör'ün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Ankara'nın Nallıhan ilçesi Uluhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Yücel (48) kontrölündeki 25 KC 343 plakalı traktör devrildi. Kazada ise traktörün altında kalan Yücel, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nallıhan, Traktör, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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