Nallıhan'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Nallıhan'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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