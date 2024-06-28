Nallıhan'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Nallıhan'da saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, kuru otlar sebebiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bazı evlerin bahçe çitleri yangında zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA