Nallıhan'da Çıkan Yangında İki Ev Hasar Gördü

Nallıhan'da Çıkan Yangında İki Ev Hasar Gördü
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nasuhpaşa Mahallesi'nde çıkan yangın, bir evden başlayarak yanındaki eve sıçradı. Olayın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları başlattı ve inceleme devam ediyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında iki ev hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan ilçesi Nasuhpaşa Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangında iki ev hasar görürken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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