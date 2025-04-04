Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra'nın katil zanlısı için yapılan yorumlar pes dedirtti

Myanmar'daki Depremler Can Kaybını 3 Bin 145'e Yükseltti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 145'e ulaştı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralı sayısı 4 bin 589 ve kayıp sayısı 221 olarak açıklandı.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 145'e yükseldi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 145'e, yaralı sayısının 4 bin 589'a yükseldiği belirtildi. En az 221 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı. Myanmar'ın merkezinde ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay, depremlerden en çok etkilenen bölge oldu. Resmi medyaya göre Mandalay'da 2 bin 53 can kaybı kayıtlara geçti, 2 bin 691 kişi yaralandı, 210 ise aranıyor.

Depremde okullar, manastırlar, pagodalar, hastaneler ve hükümet binalarıyla birlikte yaklaşık 22 bin ev yıkıldı. Depremlerin ardından 68 artçı sarsıntı kaydedildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.