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Myanmar'daki Deprem, Çin'de Su Taşkınına Neden Oldu

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Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremler, Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedildi. Ruili'deki bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Myanmar'da meydana gelen ve Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedilen depremde bir gökdelenin üst katındaki havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi.

Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremler, Çin'in Yunnan eyaletinde de hissedildi. Ruili kentindeki bir gökdelenin üst katında bulunan havuzun suyu sarsıntının etkisiyle taştı. Taşan su, metrelerce yükseklikten sokağa dökülerek yayaları sürükledi. O anlar kameralara yansırken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik açıklama yapılmadı. - YUNNAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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