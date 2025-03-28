Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

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Myanmar'da Şiddetli Deprem: 7.7 ve 6.4 Büyüklüğünde Sarsıntılar

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Myanmar'ın Sagaing şehrinin kuzeybatısında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem ile 6.4 büyüklüğündeki artçı sarsıntı, bölgede yıkıma yol açtı. Deprem sonrası köprülerin çöktüğü ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. Yerel kaynaklara göre deprem, Myanmar'da yıkıma yol açtı. Myanmar'ın Ava ve Sagaing bölgesini bağlayan Irrawaddy Nehri üzerindeki köprü çöktü. Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edildi.

Deprem, Tayland'ın başkenti Bangkok ve Çin'in Myanmar sınırındaki Yunnan ve Shaanxi eyaletlerinde de hissedildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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