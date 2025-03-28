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Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 144'e, yaralı sayısının da...

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Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı.

Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, ülkede meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının 144'e, yaralı sayısının da 732'ye yükseldiğini açıkladı. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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