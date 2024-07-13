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Müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

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Adıyaman'da düğünlerde müzisyenlik yapan kişi, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Müzisyen kaldığı konteynerde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, düğünlerde müzisyenlik yapan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü yakınlarında bulunan K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar'dan (35), haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. Hasan Yaşar, ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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