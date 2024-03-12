Üye Girişi
Haberler

Müzikhol cinayetinde tutuklu iki sanık tahliye edildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Zonguldak'ta iki yıl önce müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayette tutuklu 3 sanıktan 2'si tahliye edildi.

Müzikhol cinayetinde tutuklu iki sanık tahliye edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki yıl önce müzikhol işletmecisi Tolga Korkmaz'ın öldürüldüğü cinayette tutuklu 3 sanıktan 2'si tahliye edildi.

Olay Devrek ilçesinde iki yıl önce Tolga Korkmaz'a ait müzikholde yaşandı. İddialara göre başka bir müzikholün işletmecisi Muhammet B., babası Zihni B., Levent A. ve Ahmet K. ile birlikte Korkmaz'a ait işyerine gelerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine önce Levent A. çevreye ateş açarken Muhammet B. de pompalı tüfekle Tolga Korkmaz'a ateş etti.

Kanlar içinde kalan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra üç şüpheli jandarmaya teslim olurken olay günü zanlılara şoförlük yaptığı tespit edilen Ahmet K. da gözaltına alındı.

Muhammet B., babası Zihni B. ve Levent A. nöbetçi mahkemece tutuklanırken Ahmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca dört şüpheli hakkında kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, öldürme suçuna iştirak ve suça yardım etme suçlarından hapis cezası talep edilerek hazırlanan iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Muhammet B., Korkmaz'dan içki alacağı için işyerine gittiğini aralarında başlayan tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Tutuklu sanık, "İşyerime gel paranı vereceğim deyince gittik. Gittiğimizde kalabalık vardı. Bana 'sen kimsin beni para için arıyorsun' diye üzerime yürüdü" dedi.

Muhammet B., çıkan kavgada silah sesi duyduğunu panikle aracından tüfeği alarak kalabalığın olduğu tarafa tek el ateş ettiğini söyledi. Sanık, yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu, kimseyi öldürme veya yaralama niyetinin olmadığını söyledi.

Tutuksuz sanıklardan Ahmet K. SEGBİS ile duruşmaya katılarak suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanıklardan Zihni B. kavga esnasında yere düşünce karşı tarafın kendisine saldırdığını, oğlu Muhammet B.'nin ise kendisini kurtardığını söyledi.

Sanıklardan Levent A. da kendisini korumak için kimseyi hedef almadan ateş ettiğini söyledi.

Öldürülen Tolga Korkmaz'ın annesi R.K. da oğlunun öldürülmesinde her şeyin planlı olduğunu öne sürerek şöyle dedi:

"Ben her şeyin planlı olduğunu düşünüyorum. Benim oğlumu 8 kasa içki için mi öldürdüler, niye öldürdüler oğlumu? Bedelini kim ödeyecek" diye ağladı.

Mahkeme heyeti; sanıklardan Zihni B. ve Levent A'nın tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak suçlarının niteliğinin değişme ihtimali olması sebebiyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Tutuklu sanık Muhammet B.'nın ise tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

Olay günü güvenlik kameralarının bilirkişi tarafından incelenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Mahkeme Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Mehmet Ali Kızıloluk kimdir? CHP Adana Feke Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Kızıloluk kaç yaşında, nereli? Nazmi Acan kimdir? Zafer Partisi Antalya- Konyaaltı Belediye Başkan adayı Nazmi Acan kaç yaşında, nereli? Cenk Şimşek kimdir? MHP Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek kaç yaşında, nereli? Emrah Kozay kimdir? CHP Adana Çukurova Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay kaç yaşında, nereli? Adem Murat Yücel kimdir? MHP Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title