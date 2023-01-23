Müze Müdürü'nün ev hapsi kalktı, göreve dönüyor

Aydın merkezli gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde yargılanan eski Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın yurt dışı yasağı şartıyla ev hapsi kaldırılırken, Yıldız'ın uzman olarak göreve geri döneceği öğrenildi.

Geçtiğimiz Mart ayında Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonu çerçevesinde yargılanan ve aralarında Eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız'ın da bulunduğu 27 sanık hakim karşısına çıktı. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıkan sanıklar mahkemede savunmalarını verdi. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen eski Müze Müdürü Yıldız ise savunmasında, Donatello'nun 'Davut' isimli heykelinin orijinalinin Fransa'daki bir müzede sergilendiğini, piyasada buna benzer çok sayıda sahte heykel bulunduğunu ifade etti. Efes Antik Kenti'nde 'Davut' heykelinin 30-40 bin liraya satıldığını savunmasına ekleyen Yıldız, rüşvet aldığı iddiasını reddederek müzeye bağışlanan 30 adet zeytin kasasının rüşvet olarak gösterildiğini belirtti. 79 yıl hapis cezası istemiyle ev hapsi ile yargılanan sanık Abdülbari Yıldız'ın ev hapsi cezası kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanacağı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde görevinden uzaklaştırılan Yıldız'ın, uzman olarak görevine geri döneceği öğrenildi.

Diğer sanıkların da savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 20 Mart'a erteledi. - AYDIN