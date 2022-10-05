Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri - Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi Ekvator'dan Hong Kong bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü kontneynerda yapılan aramada, 48 kilo 800 gram kokain maddesi ele geçirildi Mersin Limanı'nda muz yüklü kontreynerde yapılan aramada, 48 kilo 800 gram kokain... - Muz konteynerinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi Ekvator'dan Hong Kong bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü kontneynerda yapılan aramada, 48 kilo 800 gram kokain maddesi ele geçirildi MERSİN - Mersin Limanı'nda muz yüklü kontreynerde yapılan aramada, 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ekvator'dan Hong Kong bandıralı gemiyle Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü kontneynerlerin içinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda liman sahasındaki muz yüklü konteynerlerde 'Miror' ve 'Brego' adlı narkotik köpekleri vasıtasıyla yapılan aramada, konteynerin birinde havalandırma boşluğuna zulalanmış 40 paket halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili M.K, A.K., G.S., A.U.B. ve E.G.Ö. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü Hong Kong 3. Sayfa Haberler

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