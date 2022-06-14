'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek - Haberler

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'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesi magandaları engelleyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesiyle düğün, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinliklerde bilinçsizce havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' projesiyle düğün, asker uğurlama gibi kutlama ve etkinliklerde bilinçsizce havaya ateş edilmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle artan düğünlerde, asker uğurlamalarında, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler esnasında ve sonrasında ateşli silahla havaya ateş açılmasına karşı bilinçlendirme amacıyla proje başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve 'Maganda kurşunu' olarak da adlandırılan projeyle, istenmeyen olayların meydana gelmesi ve toplumda tedirginliğe yol açan üzücü olayların önüne geçme amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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