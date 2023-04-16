Zonguldak'ta bir apartmanın dördüncü katında mutfakta unutulan tencere patladı.

Edinilen bilgiye göre olay Meşrutiyet Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın dördüncü katında oturan Selahattin T.'ye ait evde mutfakta tencere patladı.

Patlamanın etkisiyle alevler mutfakta yangın meydana getirdi. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Akmercan ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Öte yandan Akmercan'a bağlı ekipler ise tedbir amaçlı eve giden gazı kesti. Şans eseri yangında can kaybı olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK