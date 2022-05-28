Mutfakta çıkan yangın korkuttu - Haberler

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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mutfak ve çatı kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangında mutfak ve çatı kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucunda kısa zamanda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan Cevriye Akyüz'ün 2 katlı evinin ikinci katının mutfağında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa zamanda çatı katına kadar ulaştı. Ev sakinleri Çaycuma İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatı katına kadar sıçrayan alevleri söndürmek için seferber oldu. Titiz çalışma sonrası soğutma işlemi yapan ekipler daha sonra oksijen maskelerini takarak içeri girdi. Yoğun çalışmayla kısa sürede yangını söndüren ekipler yaptıkları incelemede yangının ekmek makinasından kaynaklandığını belirtti. Çıkan yangında can kaybı olmazken evin bazı bölümleri ve çatı katı kullanılmaz hale geldi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İtfaiye Yangın 3. Sayfa Haberler

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