Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar - Haberler

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Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Bursa'da narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA (İHA) - Bursa'da narkotik polisinin bir otomobilde yaptığı operasyonda, mutfak tüpü içine zulalanmış 46 bin captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Galya isimli narkotik köpeği operasyonda başrolde yer alırken, 2 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği Galya'nın da katıldığı zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, mutfak tüpü içine saklanmış 49 ayrı paket halinde toplam 46 bin adet captagon hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.B. ve M.E isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galya'nın uyuşturucuları bulma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı - BURSA

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

Mutfak tüpüne 46 bin uyuşturucu hap sakladılar, Galya'dan kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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