Mutfak tüpü patladı, ev alev alev yandı: 4 yaralı

ÇAY, AFYON (İHA) - Samsun'da bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

Olay, Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı apartmanın giriş katında yer alan evin mutfağında bulunan tüp patladı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle evde bulunan Ramazan C., Yenice C., Damla C. ve Yasin C. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN