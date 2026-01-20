Haberler

Yanan aracın içinde ölü bulunan genç müteahhit son yolculuğuna uğurlandı


İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda aracının içerisinde yanmış halde bulunan 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, memleketi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda aracının içerisinde yanmış halde ölü olarak bulunan 33 yaşındaki müteahhit, memleketi Artvin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, 16 Ocak sabahı saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Odabaş'tan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş'a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'e getirildi. Ardanuç ilçesine bağlı Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Odabaş son yolculuğuna uğurlandı. - ARTVİN

