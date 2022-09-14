Müşterisini kurşunlayan oto kiralama işletmecisi kayıplara karıştı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oto kiralama işletmecisi ile müşteri arasında aracın motorunum kitlenmesi üzerinden çıkan tartışma silahlı kavgayla sonuçlandı.

Dün gece Çerkezköy Butçular Sokak sakinleri silah sesleriyle irkildi. İddiaya göre Çerkezköy'de oto kiralama işletmeciliği yapan Resul A.'dan araç kiralayıp Vize'ye giden Ersin C., aracı getirdiğinde oto galeri sahipleri aracın motorunun kilitlendiğini, araçta 30-40 bin TL'lik masraf olduğunu söyleyince ikili arasında başlayan tartışma 36 bin TL'lik pazarlıkla noktalandı.

Ersin C., 20 bin TL'yi öderken dün de ödemesi gereken 16 bin TL'yi ödeyemeyince gece saat 22.00 sıralarında Resul A. yanında bir kişiyle Butçular Sokak numara 2'de bulunan lokale gelerek Ersin C. ile tartışmaya başladı.

Ayırmak isterken yaralandı

Lokal içinden dışarı çıkan şahısların kısa süreli tartışmaları lokaldeki ve çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, Resul A. belindeki ruhsatsız silahı çekerek Ersin C.'yi vurmak istedi. Bu esnada olayı ayırmak isteyen Sebahattin K., Resul A.'nın silahından çıkan 2 kurşundan birinin eline isabet etmesiyle yaralandı. Olayın faili Resul A. olay yerine geldiği araçla kaçarak uzaklaşırken, yaralı Sebahattin K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede 2 boş kovanla birlikte peynir dolabını delerek peynirlerin üzerine düşen bir mermi çekirdeği bulundu. Ersin C., olay yerinde polise verdiği ilk bilgide, "Kiraladığım araçla 100 kilometre yol gidip geldim.' Aracın motoru kilitlendi' diyerek benden haksız yere para istemelerine rağmen 20 bin TL'yi ödedim. 16 bin TL'yi ödeyemeyince beni vurmak isterlerken olayla hiç alakası olmayan, olayı ayırmaya çalışan bir arkadaşımızı yaralayıp kaçtılar. Bugün 16 bin TL'yi verebilseydim bu olay başımıza gelmeyecekti. Maalesef kurumsal olmayan oto kiralama firmalarının bu yöntemle çok insanı mağdur ettiğini biliyordum, bugün mağdur olan ben oldum. Beni vurmaya çalışılarken hiç günahı olmayan bir arkadaşımızın yaralanmasından dolayı üzgünüm" dedi.

Ersin C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan zanlının yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ