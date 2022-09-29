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Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat dayak yedi

3. Sayfa Haberleri

Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat dayak yedi

Esenyurt'ta bir zincir market çalışanı, alışveriş sonrasında müşterinin almadığı fişi çöpe attı.

Esenyurt'ta bir zincir market çalışanı, alışveriş sonrasında müşterinin almadığı fişi çöpe attı. Tekrar döndüğünde fiş soran müşteri, "Çöpe attım" cevabını alınca ailesi ile birlikte kasiyere saldırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt'ta bulunan bir zincir markette yaşandı. İddiaya göre, bir kasiyer, alışveriş sonrasında marketten ayrılan müşterinin fişi almaması üzerine çöpe attı. Aradan geçen dakikalarda tekrardan markete gelen müşteri, çalışana fiş sordu. Kasiyerin "Çöpe attım" demesi üzerine öfkelenen şahıs, ardından ailesi ile gelerek çalışanı darp etti. Marketteki diğer müşterilerin de film izler gibi kavgayı izlemesi dikkat çekerken, yaşanan o anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

alışveriş Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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