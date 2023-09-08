Müşteriler yemek yerken boş masadaki telefonu böyle çaldı

Restoran sahibinin masada unuttuğu telefon saniyeler içerisinde çalındı

Olay anı güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'da restoran sahibinin masada unuttuğu telefonun farkına varan bir kişi, müşterilerin yemek yediği sırada telefonu çalarak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kaleiçi Bölgesi Hıdırlık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan bir restoranın önüne gelen mavi tişörtlü siyah eşofmanlı bir kişi, masanın üzerinde restoran sahibi Hamza Öztürk'e ait cep telefonunu gözüne kestirdi. Sokak üzerinde bir sure gezen genç, ardından bir taraftan etrafı kolaçan ederken diğer taraftan masanın üzerinde bulunan telefonu yanına alarak hızla kaçtı. Telefonun çalınma anı ise restoranın yanında bulunan marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde masanın yanına gencin gelmesi ve telefonu alarak hızla uzaklaşması yer aldı. Olayın ardından polis merkezine giden Hamza Öztürk, şikayetçi oldu.