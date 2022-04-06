Müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi'de bayan kuaförüne müşteri kılığında giren kadın 6 dakikada kasada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki akşam saat 20.45 sıralarında 75. Yıl Mahallesinde bulunan bir bayan kuaföründe yaşandı. Müşteri kılığında iş yerine giren kadın 6 dakika içinde masada bulunan 15 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme sahibi Berav Yılmaz, "Çalışıyordum akşam saat 20.45 sıralarında dükkanda 4 kişiydik müşterilerim oturuyordu ben de bir müşterime hizmet veriyordum. Hanımefendi geldi telefon ise masamın üzerindeydi. Kolunun arasına koydu bütün olay ise 6 dakikada oldu. İşlem yaptıracağını söyledi ancak hiçbir işlem yaptırmadı. Sırtında yarasının olduğunu belirtti ve pansuman yaptırması gerektiğini söyledi. Üzerimde bozuk para yok 200 liram var bozup öyle geleyim dedi. O esnada telefonu alıp gitmiş sonra takip ettik güvenlik kamerasında da görünüyor telefonu kolunun arasına koymuş. Elinde bir poşet vardı, siyah deri mont, saçları örgülü ve bandana takmış burnunda ise hızma vardı. Daha sonra telefonu kolun içinden çıkarıp poşete koyuyor. Çıkarken dönüp arkasına bakıyor biz arkasından gidiyor muyuz gitmiyor muyuz diye. Güvenlik kamerasında da bu şekilde görünüyor" dedi.

Olay anında kuaförde bulunan müşterilerden Birgül Bakan, "Müşteri olarak geldiğinde ben oturuyordum yanıma oturdu. Ben otururken Berav ise işlem yapıyordu. Sonra yüzünü açtı ben yüzünü gördüm burnunda hızma vardı, esmerdi, kırmızı bandana takmıştı, tedirgin bir haldeydi sırtında ise yara vardı. Açıp gösterdi abim beni 45 yaşında birine verecek dedi. Sürekli olarak sağa sola bakıyordu iki defa ise gitmek istedi Berav bırakmadı ve bekletti işlem bitti diyerek Bu esnada telefonu almıştı zaten" diye konuştu.

Hırsız çaldığı telefon ile hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa