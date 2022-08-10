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Müşteri gibi gelerek telefon çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı

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Müşteri gibi gelerek telefon çaldığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Gaziantep'te müşteri gibi geldiği iş yerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te müşteri gibi geldiği iş yerinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yakalandıktan sonra yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Hırsızlık sonrası şüpheli şahsın iş yeri kasasından alışveriş yapma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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