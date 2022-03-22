Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı - Haberler

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Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müşteri gibi gelip beğendiği 3 bin 500 lira değerindeki gümüş takıyı bitişikteki lokantada bekleyen oğluna gösterip geleceğini söyleyen hırsız, kayıplara karıştı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müşteri gibi gelip beğendiği 3 bin 500 lira değerindeki gümüş takıyı bitişikteki lokantada bekleyen oğluna gösterip geleceğini söyleyen hırsız, kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçe merkezindeki bir gümüş takı dükkanında meydana geldi. Cerrahi maskeli bir kişi, müşteri gibi girdiği dükkanda 3 bin 500 lira değerinde gümüş takı beğendi. Çalışana, bitişikteki lokantadan geldiğini söyleyen şahıs, 10 yaşındaki oğluna gösterip geri geleceğini söyledi. Dışarıya çıkan şüpheli geri gelmeyince lokantaya bakan çalışan şahsın gümüşlerle kayıplara karıştığını fark edince durumu polise ve dükkan sahibine bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkan sahibi Semra As, şüphelinin dükkana müşteri gibi girdiğini belirterek, "Bakıyor, inceliyor. Parmağına yüzükler takıyor. Ağır gramlı ürünleri seçiyor. 3 bin 500 liralık bir ürün beğeniyor. 'Yan taraftaki lokantada bekleyen oğluma hemen gösterip geleceğim' diyor. Lokanta tanıdığımız, bildiğimiz bir yer. Aradan bir kaç saat geçtikten sonra dükkana halen daha gelmedi. Lokantada öyle birinin olmadığı söylendi. Adam 3 bin 500 liralık ürünleri alıp gitmiş" dedi. - KARABÜK

Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı

Müşteri gibi geldi, 3 bin 500 liralık gümüş takılarla kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

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