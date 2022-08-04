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Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullanılmayan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kullanılmayan bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Feraset Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepte dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Yangına ilgili tahkikat başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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