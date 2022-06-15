Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Kayseri'nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kayseri'nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tomarza Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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