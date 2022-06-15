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Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tomarza Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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