Müstakil evde çıkan yangın eşyaları kullanılamaz hale getirdi

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir belediyesine bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.