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Müstakil ev alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Müstakil ev alev alev yandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalışan aile, kendini güçlükle dışarı attı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevlerin sardığı evi yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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