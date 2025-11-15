Mustafakemalpaşa'da Polis Aracının Çarptığı 10 Yaşındaki Çocuğun Kaza Anı Kameralarda

Mustafakemalpaşa'da geçtiğimiz cumartesi günü polis otosunun çarptığı 10 yaşındaki Ömer Uçar'ın güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntüleri ortaya çıktı. Yaya geçidinde bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan küçük çocuğun çarpma anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde, Orman İşletmesi Müdürlüğü'nün ilerisindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uçar'a, sanayi istikametine hasta taşıyan ambulansa eskortluk eden polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük çocuk çevredeki vatandaşları da şoke etti.

Ağır yaralanan Ömer, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ömer'in dün entübe edildiği, bugün ise normal uyutularak durumunun stabil seyrettiği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, küçük Ömer'in talihsiz kaza yaşanmasaydı bu akşam sünnet cemiyetinin yapılacağı öğrenildi. - BURSA