Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı

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Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı Sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin...

Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen gözaltına alındı

İSTANBUL - Sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen isimli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "yahya_kema5566" rumuzlu kullanıcı hesabından sosyal medya üzerinden hakaret eden ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni olduğu öğrenilen Kemalettin Gülen isimli şahıs gözaltına alındı. Terör Suçları Savcılığından TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret) ve 5816 sayılı kanun maddesi (Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar) kapsamında şahsın gözaltına alındığı açıklandı. Ayrıca, "Arama, el koyma ve inceleme talebinde bulunulması şeklinde talimat alınmış olup, gerekli çalışmalara başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - 3.Sayfa
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