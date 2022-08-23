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Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metanfetamin çıktı

3. Sayfa Haberleri

Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metanfetamin çıktı

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta narkotik köpeği ile yaptığı aramada musluk malzemesi kutusunun içerisinde 1 kilogram metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirldi.

Afyonkarahisar'da polis durdurduğu bir araçta narkotik köpeği ile yaptığı aramada musluk malzemesi kutusunun içerisinde 1 kilogram metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirldi.

Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın bagajında musluk malzemesi kutusunun içerisine gizlenmiş halde 1 kilogram metanfetamin isimli uyuşturucu ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan Y.K., isimli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon anı ise polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Narkotik 3. Sayfa Haberler

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