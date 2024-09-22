Üye Girişi
Haberler

Şehit Maşallah Abakay'ın Son Videosu Yürekleri Dağladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit 2 operasyonunda şehit olduktan sonra paylaştığı son video ile duygulandırdı. Videoda 'Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okunmakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak' sözleriyle cesaret ve fedakarlık mesajı veren Abakay, vatan sevgisiyle hatırlanacak.

Muşlu şehidin son videosu yürekleri dağladı

MUŞ - Şehit Maşallah Abakay'dan geriye kalan görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 operasyonunda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay, şehit olmadan önce paylaştığı video yürekleri dağladı.

Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okunmakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak" diye paylaşmıştı. Bu sözleriyle cesaret ve fedakarlık dolu bir mesaj veren Abakay, hem kahramanlığı hem de vatan sevgisiyle anılmaya devam edecek.

Şehit Maşallah Abakay'ın Son Videosu Yürekleri Dağladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa

Piyade Irak Muş

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı

Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi? S Sport CANLI izle! (INTER MİLAN) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Adana Demirspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Adana Demirspor Alanyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Beşiktaş Eyüpspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Eyüpspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Eyüpspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! (HD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Villarreal Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Villarreal Barcelona maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });