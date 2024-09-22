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Şehit Er Maşallah Abakay'ın Duygulandıran Son Videosu

Şehit Er Maşallah Abakay'ın Duygulandıran Son Videosu
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son paylaşımı izleyenleri duygulandırdı. Abakay, kaydettiği videoda 'Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak' ifadelerini kullandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın son paylaştığı video yürekleri dağladı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit 2 Operasyonu'nda şehit olan Muşlu Sözleşmeli Piyade Er Maşallah Abakay'ın şehit olmadan önce paylaştığı son video

izleyenleri duygulandırdı. Şehid Abakay kayda aldığı son görüntülerde, "Dedeleri tarih yazan torunlar, tarih okumakla yetinmez, tarih yazar. Burası Irak" ifadelerini kullandı. Bu görüntüler yürekleri dağladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Piyade Irak

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