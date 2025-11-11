Muş Viyadüğü'nde Çökme: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Muş Viyadüğü'nde, başlık kirişi yerleştirme çalışmaları esnasında, iskele çökmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili Savcılık inceleme başlatmış olup, süreç takip edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Kulp - Muş Yolu üzerinde yapımı devam eden Muş Viyadüğü'nde, başlık kirişi yerleştirme çalışmaları esnasında, iskele çökmesi sonucu meydana gelen kazada yüklenici firma çalışanı 3 işçi hayatını kaybetmiş, 2 işçi de yaralanmıştır. Olayla ilgili Savcılık inceleme başlatmış olup, süreç takip edilmektedir. Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasında bulunuldu. - ANKARA