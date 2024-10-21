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Muş'tan Hakkari'ye giden otobüs kaza yaptı

Muş'tan Hakkari'ye giden otobüs kaza yaptı
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Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı güvenlik korucularını taşıyan otobüs, Bitlis'in Tatvan ilçesinde refüje çarparak kaza yaptı. Kazada bulunan 23 kişi hafif yaralandı ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Muş İl Jandarma Komutanlığından Hakkari'ye görevlendirilen güvenlik korucularını taşıyan otobüs, Bitlis'in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken refüje çarptı.

Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hakkari iline görevlendirilen 21'i güvenlik korucusu ve 2'si askeri personel olmak üzere 23 kişinin içerisinde bulunduğu 43 AP 031 plakalı Isuzu marka otobüs, Tatvan ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı seyir halindeyken refüje çarptı. Meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otobüste bulunan güvenlik korucuları ve askeri personel kazayı hafif şekilde atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası araçta bulunan personel, kaza mahallinden alınarak Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edilirken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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