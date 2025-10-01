Haberler

Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Başarıyla Devam Ediyor
Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yüzlerce çocuk ve genç, uzman antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor. Projeyle, çocukların spora kazandırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi hedefleniyor.

Muş'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde yüzlerce çocuk ve genç yüzme öğreniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocuklar ve gençler yüzme eğitimi alıyor. Müdürlüğe bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de su sporlarının keyfini yaşıyor. Proje ile yüzme bilmeyen çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, yüzme kurslarının yıl boyunca devam edeceğini söyledi. - MUŞ

