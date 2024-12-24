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Muş'ta Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Kazası: 6 Yaralı

Muş'ta Yoğun Sis Nedeniyle Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Muş'un Bulanık ilçesinde yoğun sis nedeniyle hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muş'ta etkili olan yoğun sis nedeniyle hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rustemgedik Beldesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bulanık-Muş karayolunda 34 GD 9003 plakalı hafif ticari araç ile 49 ABF 78 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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