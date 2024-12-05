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Muş'ta Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Muş'ta Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı
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Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Sürücü kaçarken, yaralı yaya hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanırken, sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, öğle saatlerinde Saray Mahallesi SSK Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaya, ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yayanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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