Muş'ta Yasa Dışı Avcılara İdari Para Cezası

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kara avcılığı yaptığı tespit edilen 8 avcıya 40 bin 476 TL idari para cezası uygulandı.

Muş merkez sınırları içerisinde 21-30 Ocak 2024 tarihleri arasında avcılık belgesi olmadan avlanan 8 avcıya, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 40 bin 476 TL idari para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen yasa dışı avcılık faaliyetleri neticesinde alınan bu kararla, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın teşvik edilmesi hedefleniyor. Kamuoyunu bilgilendirmek adına denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilirken, avcılıkla uğraşan herkes 4915 sayılı Kanun kurallarına uymaya davet edildi. - MUŞ