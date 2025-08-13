Muş'ta Yangın Paniği: Tarihi Murat Köprüsü Yakınındaki Ev ve Samanlıkta Yangın Çıktı

Muş'ta Tarihi Murat Köprüsü yakınındaki bir ev ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Tarihi Murat Köprüsü civarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonuyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlıkta hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUŞ