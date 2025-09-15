Haberler

Muş'ta Yangın Faciası: Tek Başına Yaşayan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 71 yaşındaki Kutbettin Bursal hayatını kaybetti. Yangın, Bursal'ın yatalak olduğu evinin üst katında başladı ve kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak Bursal'ın cansız bedenine ulaştı.

Muş'un Yeşilyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın faciaya yol açtı. 71 yaşındaki Kutbettin Bursal, tek başına yaşadığı evinde alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, katlı müstakil evin üst katında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yatalak olduğu öğrenilen Bursal'ın dışarı çıkamadığı ve odasında mahsur kaldığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.

Bursal'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
