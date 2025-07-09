Muş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonlarda, bir araçta ele geçirilen 542 gram skunk maddesi ile 2 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş'ta uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar fiziki takibe alındı. Uygulama noktasında durdurulan bir araçta, uzman ekiplerce gerçekleştirilen aramada, 1 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 542 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı

Otel sahibi Halit Ergül'ün kızının ifadesi salonu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık, kadın doğum uzmanı çıktı

Kabinde gizli çekim skandalı! Yakalanan sapığın mesleği pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.