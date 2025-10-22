Muş'ta Uyuşturucu Suçlusu M.G. Saklandığı Yerde Yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş'ta Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. saklandığı metruk binada yakalandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan hakkında 17 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli hükümlünün il merkezinde saklandığı metruk adrese düzenlenen operasyonla yakalandığı ifade edilen açıklamada, hükümlünün cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı ve adli işlemlerin sürdüğü ifade edildi. - MUŞ