Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Midesinden 84 Kapsül Eroin Çıkan Şahıs Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: Midesinden 84 Kapsül Eroin Çıkan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Emniyet Müdürlüğü, narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, midesinde 84 kapsül eroin bulunan bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Uyuşturucu madde sevkine engel olmak amacıyla yapılan çalışmalarda, şüphelinin bir yolcu otobüsünde bulunduğu tespit edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonunda 1 şüphelinin midesinden 84 kapsül halinde eroin çıktı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkine engel olmak için düzenledikleri çalışma kapsamında, midesinde 84 kapsül eroin bulunan 1 kişiyi yakaladı. Şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince, ilimiz ve Batı illerine yönelik uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen risk analizi çalışmaları sonucunda, bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilmiştir. 25 Aralık 2024 tarihinde saat 02.20'de, şüphelinin bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, ekiplerimizce il merkezine girişte oluşturulan kontrol noktasında durdurulmuştur. Otobüste yolcu olarak bulunan S.S. isimli şahıs, görevlilerimizin sorgulaması sonucunda şüpheli görülerek hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan iç beden muayenesi ve tomografi görüntüleri sonucunda, şahsın midesinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilmiştir. Hastanede yapılan tespit sonrasında şüpheli şahsın midesinden toplam 84 adet kapsül içerisinde daralı ağırlıkları 842 gr gelen eroin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs, 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' suçundan gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanmıştır. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
img

Süper Lig'i kasıp kavuran Alex'den dikkat çeken istifa açıklaması
img

Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! Endaze nedir? (Kim Milyoner Olmak İster) Yalı Çapkını 89. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 89. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle 21.21 saat anlamı nedir? 21 21 saat aşk anlamı 2025! Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu! Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games Store problem mi var 27 Aralık Cuma? 20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat aşk anlamı 2025!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.