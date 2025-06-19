Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

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Muş İl Jandarma Komutanlığı, düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler bulundu. Şahıslar mahkemece tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karasu Nehri mevkiinde elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, 18 Haziran 2025 tarihinde düzenledikleri operasyonda M.A.B. (23) ve E.C.B. (25) isimli şahısları, sentetik kannabinoid (bonzai) imal ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve olay yerinde yapılan aramada, satışa hazır toplam 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid maddesi, 360 mililitre aseton, 123 adet boş kilitli poşet ile 1 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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