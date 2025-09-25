Haberler

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 225 gram sentetik kannabinoid, 175 mililitre aseton ve 71 boş kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

MUŞ (İHA) – Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 225 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 175 mililitre aseton ve 71 adet boş kilitli poşet ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor Bu alışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.T. ve B.T. isimli şahısların üzerlerinde ve bulundukları bölgede arama gerçekleştirildi. Aramalarda 225 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 175 mililitre aseton ve 71 adet boş kilitli poşet ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 yıl erken emeklilik fırsatı: Hükümet düğmeye bastı, işte yararlanacak kesim

5 yıl erken emeklilik fırsatı: İşte yararlanacak kesim ve gün sayısı
Burcu Esmersoy yanlışlıkla eşinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Yatak odasından fotoğraf paylaşmak isterken skandal bir hata yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM'de yemek ücretlerine zam

TBMM lokantasına zam! Vekiller bir kase çorba için bakın ne ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.