Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 983 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş'ta polis, durdurduğu bir araçta 983 gram metamfetamin buldu. Bir şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Muş'ta polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 983 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Ekipler, uyuşturucu madde sevk edeceği yönünde bilgi alınan bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 2 parça halinde daralı 983 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

