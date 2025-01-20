Üye Girişi
Haberler
Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme: İki ayrı suçtan ifade verecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 gözaltından 4'ü tutuklandı. Ele geçirilen 10 kilogram 300 gram metamfetamin ve 6 kilogram 200 gram eroin, uyuşturucu kaçakçılığına dikkat çekti.

Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

MUŞ - Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan iki araçta yaptıkları aramada, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanmış 10 kilogram 300 gram metamfetamin, 6 kilogram 200 gram eroin ve 178 bin lira nakit ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - 3.Sayfa
img

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
img

Hakkındaki son karar verildi
img

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar
Biden mı, Trump mı? Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı

Ateşkesin ardında kimin olduğu Netanyahu'nun mesajında ortaya çıktı
Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okulda fenalaşıp hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı

Okulda fenalaşan 12 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.