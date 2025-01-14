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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Muş'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Soğucak köyünde yapılan aramalarda 611 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.

MUŞ (İHA) – Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğucak köyünde A.Ç., A.A. ve M.E.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. 8 ve 10 Ocak'ta şahısların ev, eklenti ve üstlerinde yapılan aramada 49 parça satışa hazır halde toplam 611 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 zanlı adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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