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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri narkotik operasyonu kapsamında durdurulan bir araçta 17 kilo 737 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta 17 kilo 737 gram metamfetamin ele geçirildi.

13 Şubat 2025 tarihinde Muş'ta yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler, araçtaki eşyalar içerisine gizlenmiş toplam 17 kilo 737 gram ağırlığında 22 parça metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan şüpheli şahıs gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve halk sağlığını tehdit eden suçlarla mücadelede tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurguladı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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